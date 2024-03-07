Ливанова (Яшихина) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливанова (Яшихина) Анна Антоновна

Место рождения

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка

Дата рождения

1805

Дата смерти

30.01.1822

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Антон Федорович

Мать: 1

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Ливанов Моисей Андреевич

Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Моисей Андреевич Ливанов
Смерть
30.01.1822
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
03.04.1823

Дочь: Дарья Моисеевна

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
12.06.1824

Дочь: Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Моисеевна

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1830

Дочь: Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
16.04.1833

Сын: Неизвестно Семен Моисеевич

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
02.10.1834

Сын: Неизвестно Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
04.01.1837

Дочь: Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

село Ташелка
Рождение ребёнка
10.03.1839

Сын: Ливанов Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ливанов Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
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