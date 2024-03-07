Ливанова (Яшихина) Анна Антоновна
Место рожденияСамарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Дата рождения1805
Дата смерти30.01.1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1805
Отец: Антон Федорович
Мать: 1
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Бракосочетание
30.01.1822
Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Моисей Андреевич Ливанов
Смерть
30.01.1822
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
03.04.1823
Дочь: Дарья Моисеевна
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
12.06.1824
Дочь: Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Моисеевна
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1830
Дочь: Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
16.04.1833
Сын: Неизвестно Семен Моисеевич
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
02.10.1834
Сын: Неизвестно Петр Моисеевич
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
04.01.1837
Дочь: Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
село Ташелка
Рождение ребёнка
10.03.1839
Сын: Ливанов Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ливанов Николай Моисеевич
Отец ребёнка: Ливанов Моисей Андреевич
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния