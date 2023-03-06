Кононенкова Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенкова Параскева Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1874

Сын: Кононенков Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Кононенков Алексей Андреевич

Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононенков Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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