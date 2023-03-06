Кононенкова Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1874
Сын: Кононенков Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Кононенков Алексей Андреевич
Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно