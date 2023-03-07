Осипов Косьма Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Косьма Максимович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1886

Отец: Осипов Максим Симеонович

Мать: Осипова Матрона Исаиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евгения Кузьминична

Мать ребёнка: Осипова Варвара Даниловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Осипов Василий Кузьминич

Мать ребёнка: Осипова Варвара Даниловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Варвара Даниловна

Смерть
Неизвестно
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