Осипов Косьма Максимович
Место рождения
Дата рождения25.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1886
Отец: Осипов Максим Симеонович
Мать: Осипова Матрона Исаиевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евгения Кузьминична
Мать ребёнка: Осипова Варвара Даниловна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Осипова Варвара Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно