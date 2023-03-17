Ведерников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурвачева Параскева Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Висим, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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