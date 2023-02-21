Белянкин Сергей Леонидович
Место рожденияп. Многовершинный, Николаевкий район, Хабаровский край, Россия
Дата рождения15.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Многовершинный, Николаевкий район, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
22.08.2009
Дочь: Белянкина Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Белянкина Анна Александровна
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край