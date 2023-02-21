Белянкин Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянкин Сергей Леонидович

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Место рождения

п. Многовершинный, Николаевкий район, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

15.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Многовершинный, Николаевкий район, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
22.08.2009

Дочь: Белянкина Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Белянкина Анна Александровна

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
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