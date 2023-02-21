Белянкина (Уличкина) Анна Александровна
Место рожденияст. Снарский, Вяземский район, Хабаровский край, Россия
Дата рождения14.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1982
ст. Снарский, Вяземский район, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
22.08.2009
Дочь: Белянкина Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Белянкин Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
07.10.2021
Дочь: Оганнисян Марина Григоровна
Отец ребёнка: Оганнисян Григор Саргисович
Бракосочетание
Неизвестно