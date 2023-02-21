Белянкина (Уличкина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянкина (Уличкина) Анна Александровна

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Место рождения

ст. Снарский, Вяземский район, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

14.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1982

Отец: Уличкин Александр Львович

Мать: Салмашева Елена Ивановна

ст. Снарский, Вяземский район, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
22.08.2009

Дочь: Белянкина Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Белянкин Сергей Леонидович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.10.2021

Дочь: Оганнисян Марина Григоровна

Отец ребёнка: Оганнисян Григор Саргисович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оганнисян Григор Саргисович

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