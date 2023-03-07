Самарина Мария Львовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Самарин Василий Виссарионович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Самарин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Самарин Василий Виссарионович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Самарин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Самарин Василий Виссарионович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Сизова Хариесса Васильевна
Отец ребёнка: Самарин Василий Виссарионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно