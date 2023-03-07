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Самарина Мария Львовна

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Самарин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Самарин Василий Виссарионович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Самарин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Самарин Василий Виссарионович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Самарин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Самарин Василий Виссарионович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Сизова Хариесса Васильевна

Отец ребёнка: Самарин Василий Виссарионович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Василий Виссарионович

Смерть
Неизвестно
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