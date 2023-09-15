Симакова (Бякова) Елена
Место рождения
Дата рождения28.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1981
Отец: Бяков Анатолий
Мать: Куликова Наталья
Рождение ребёнка
25.?.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симаков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Симаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симаков Александр