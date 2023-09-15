Симакова (Бякова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симакова (Бякова) Елена

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Место рождения

Катайга, Верхнекетский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

28.12.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

1955 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1981

Отец: Бяков Анатолий

Мать: Куликова Наталья

Катайга, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.?.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симаков Александр

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Симаков Александр

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаков Александр

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