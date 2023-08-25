Симаков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симаков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.?.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симакова Елена

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Симакова Елена

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симакова Елена

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