Тараторкин Георгий Георгиевич
Место рожденияСССР, РСФСР, Ленинград
Дата рождения11.01.1945
Дата смерти04.02.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, РСФСР, Ленинград
Рождение ребёнка
11.02.1974
Сын: Тараторкин Филипп Георгиевич
Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
08.10.1982
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна
Смерть
04.02.2017
Россия, Москва