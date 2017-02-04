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Тараторкин Георгий Георгиевич

Место рождения

СССР, РСФСР, Ленинград

Дата рождения

11.01.1945

Дата смерти

04.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, РСФСР, Ленинград
Рождение ребёнка
11.02.1974

Сын: Тараторкин Филипп Георгиевич

Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
08.10.1982

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна

Смерть
04.02.2017
Россия, Москва
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