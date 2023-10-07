Ульянова Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Мариамна Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно