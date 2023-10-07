Ульянова Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Ирина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович

Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Ульянов Максим Иванович

Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович

Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ульянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович

Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Мариамна Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович

Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван Архипович

Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Иван Архипович

Смерть
Неизвестно
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