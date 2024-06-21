Балябкин Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Балябкин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Клавдия

Рождение ребёнка
1939

Сын: Балябкин Юрий

Мать ребёнка: Жданова Клавдия

Войковский, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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