Балябкин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданова Клавдия
Рождение ребёнка
1939
Сын: Балябкин Юрий
Мать ребёнка: Жданова Клавдия
Войковский, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне