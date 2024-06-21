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Жданова Клавдия

Место рождения

Войковский, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

18.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915

Отец: Василий

Мать: не указана

Войковский, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балябкин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Павел

Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Рождение ребёнка
1939

Сын: Балябкин Юрий

Отец ребёнка: Балябкин Григорий

Войковский, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Павел

Войковский, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

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