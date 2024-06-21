Жданова Клавдия
Место рождения
Дата рождения18.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балябкин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жданов Павел
Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Рождение ребёнка
1939
Сын: Балябкин Юрий
Отец ребёнка: Балябкин Григорий
Рождение ребёнка
02.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Павел
Смерть
Неизвестно
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область