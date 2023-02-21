(Серова) Параскева Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Серова) Параскева Прохоровна

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Место рождения

Туйково

Дата рождения

1875

Дата смерти

01.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Серов Прохор

Мать: не указана

Туйково
Бракосочетание
27.?.1893

Муж: Горбачёв Алексей Моисеевич

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.09.1894

Сын: Горбачев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.05.1896

Дочь: Александра Моисеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
23.05.1899

Дочь: Феодосия Моисеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.12.1901

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
01.03.1902
Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Чахотка
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