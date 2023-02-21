(Серова) Параскева Прохоровна
Место рожденияТуйково
Дата рождения1875
Дата смерти01.03.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Серов Прохор
Мать: не указана
Туйково
Бракосочетание
27.?.1893
Рождение ребёнка
26.09.1894
Сын: Горбачев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
10.05.1896
Дочь: Александра Моисеевна
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
23.05.1899
Дочь: Феодосия Моисеевна
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
20.12.1901
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Смерть
01.03.1902
Причина смерти: Чахотка