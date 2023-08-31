Кочебина (Каденко) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочебина (Каденко) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1971

Отец: Каденко Владимир

Мать: Каденко Галина

Бракосочетание
05.03.1994

Муж: Кочебин Вадим Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Дворец бракосочетания №4
Рождение ребёнка
02.08.1994

Сын: Кочебин Владимир Вадимович

Отец ребёнка: Кочебин Вадим Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1998

Сын: Кочебин Максим Вадимович

Отец ребёнка: Кочебин Вадим Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
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