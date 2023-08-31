Кочебина (Каденко) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1971
Отец: Каденко Владимир
Мать: Каденко Галина
Бракосочетание
05.03.1994
Дворец бракосочетания №4
Рождение ребёнка
02.08.1994
Сын: Кочебин Владимир Вадимович
Отец ребёнка: Кочебин Вадим Юрьевич
Рождение ребёнка
05.06.1998
Отец ребёнка: Кочебин Вадим Юрьевич