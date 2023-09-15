Грибан Матвей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Грибаниха Татияна Лаврентиева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Грибаниха Татияна Лаврентиева
Место жительства
1848
Переселились в Саратовскую Губернию в 1848 г.
Переселились в Саратовскую Губернию в 1848 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно