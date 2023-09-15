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Грибан Матвей Яковлев

Место рождения

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Грибан Яков Андреев

Мать: Грибаниха Ефросинья Емелианова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Грибан Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Грибаниха Татияна Лаврентиева

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Грибаниха Татияна Лаврентиева

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
1848
Переселились в Саратовскую Губернию в 1848 г.
Переселились в Саратовскую Губернию в 1848 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибаниха Татияна Лаврентиева

Смерть
Неизвестно
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