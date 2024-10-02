Панжинский Михаил Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панжинский Игнат Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ананьева (Панжинская) Акилина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Панжинский Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.
Сын: Панжинский Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно