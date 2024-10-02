Панжинский Михаил Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинский Михаил Игнатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панжинский Игнат Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панжинская Параскева Степановна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ананьева (Панжинская) Акилина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Панжинский Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.

Сын: Панжинский Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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