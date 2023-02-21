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Феврония Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

15.08.1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Василий Марков

Отец ребёнка: Марк Андроников

Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1746

Сын: Михаил Марков

Отец ребёнка: Марк Андроников

Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Григорий Марков

Отец ребёнка: Марк Андроников

Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1752

Дочь: Агриппина Маркова

Отец ребёнка: Марк Андроников

Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрона Маркова

Отец ребёнка: Марк Андроников

Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Андроников

Смерть
15.08.1760
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
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