Феврония Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти15.08.1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Василий Марков
Отец ребёнка: Марк Андроников
Рождение ребёнка
1746
Сын: Михаил Марков
Отец ребёнка: Марк Андроников
Рождение ребёнка
1751
Сын: Григорий Марков
Отец ребёнка: Марк Андроников
Рождение ребёнка
15.06.1752
Дочь: Агриппина Маркова
Отец ребёнка: Марк Андроников
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрона Маркова
Отец ребёнка: Марк Андроников
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Андроников
Смерть
15.08.1760
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд