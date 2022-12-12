Марк Андроников
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти10.03.1754
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Василий Марков
Мать ребёнка: Феврония Гаврилова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Михаил Марков
Мать ребёнка: Феврония Гаврилова
Рождение ребёнка
15.06.1752
Дочь: Агриппина Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрона Маркова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Гаврилова
Смерть
10.03.1754
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд