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Марк Андроников

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

10.03.1754

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Василий Марков

Мать ребёнка: Феврония Гаврилова

Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1746

Сын: Михаил Марков

Мать ребёнка: Феврония Гаврилова

Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1752

Дочь: Агриппина Маркова

Мать ребёнка: не указана

Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрона Маркова

Мать ребёнка: не указана

Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Гаврилова

Смерть
10.03.1754
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
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