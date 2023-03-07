Болобанова (Мошенина) Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болобанова (Мошенина) Дарья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Акилина Дементова

Отец ребёнка: Болобанов Дементий Васильевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Болобанов Борис Дементиев

Отец ребёнка: Болобанов Дементий Васильевич

Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Болобанов Яков Дементиев

Отец ребёнка: Болобанов Дементий Васильевич

Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болобанов Дементий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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