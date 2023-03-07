Болобанова (Мошенина) Дарья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Акилина Дементова
Отец ребёнка: Болобанов Дементий Васильевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Болобанов Борис Дементиев
Отец ребёнка: Болобанов Дементий Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Болобанов Дементий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764