Тихомирова (Муранова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Муранова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1936

Дата смерти

13.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1965

Сын: Тихомиров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Леонидович

Смерть
13.12.2010
Гульдала, Талгарский район, Алматинская область
Старое название - село Красное поле