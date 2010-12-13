Тихомирова (Муранова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1936
Дата смерти13.12.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1965
Сын: Тихомиров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Леонидович
Смерть
13.12.2010
Гульдала, Талгарский район, Алматинская область
Старое название - село Красное поле