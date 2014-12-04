Тихомиров Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Василий Васильевич

Тихомиров Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1965

Дата смерти

04.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Между 1930 и 1932 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1965

Отец: Тихомиров Василий Леонидович

Мать: Тихомирова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1989

Дочь: Тихомирова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Николаевна

Гульдала, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
31.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Николаевна

Смерть
04.12.2014