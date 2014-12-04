Тихомиров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1965
Дата смерти04.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1965
Рождение ребёнка
17.02.1989
Дочь: Тихомирова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Николаевна
Гульдала, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
31.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Николаевна
Смерть
04.12.2014