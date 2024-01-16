Ветошкин Парфён (Порфирий?) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкин Парфён (Порфирий?) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Ветошкин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ветошкин Иван Парфирович (Парфёнович)

Мать ребёнка: Ветошкина Татьяна Даниловна

с. Василовка Курагинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ветошкин Архип Парфирович (Парфёнович)

Мать ребёнка: Ветошкина Татьяна Даниловна

с. Василовка Курагинского района Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Татьяна Даниловна

Смерть
Неизвестно
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