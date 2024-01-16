Ветошкин Парфён (Порфирий?) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Ветошкин Николай
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ветошкин Иван Парфирович (Парфёнович)
Мать ребёнка: Ветошкина Татьяна Даниловна
с. Василовка Курагинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ветошкин Архип Парфирович (Парфёнович)
Мать ребёнка: Ветошкина Татьяна Даниловна
с. Василовка Курагинского района Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно