Ветошкина Татьяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ветошкин Иван Парфирович (Парфёнович)
Отец ребёнка: Ветошкин Парфён (Порфирий?) Николаевич
с. Василовка Курагинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ветошкин Архип Парфирович (Парфёнович)
Отец ребёнка: Ветошкин Парфён (Порфирий?) Николаевич
с. Василовка Курагинского района Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно