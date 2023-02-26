Евгения Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Ксензова Евгения (Александрова)

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1808

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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