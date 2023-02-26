Евгения Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1791
Дочь: Ксензова Евгения (Александрова)
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1808
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Михайлов
Смерть
Неизвестно