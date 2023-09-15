Голицын Василий Борисович
Место рождения
Дата рождения1681
Дата смерти02.08.1710
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Голицын Борис Алексеевич
Мать: Голицына Мария Фёдоровна
Титул: Князь
Бракосочетание
1701
Жена: Голицына Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1702
Сын: Голицын Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Анна Алексеевна
Титул: Князь
Бракосочетание
1707
Рождение ребёнка
1710
Сын: Голицын Василий Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Екатерина Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1710