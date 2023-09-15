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Голицын Василий Борисович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1681

Дата смерти

02.08.1710

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Голицын Борис Алексеевич

Мать: Голицына Мария Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: Князь
Бракосочетание
1701

Жена: Голицына Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.09.1702

Сын: Голицын Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: Князь
Бракосочетание
1707

Жена: Голицына Екатерина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1710

Сын: Голицын Василий Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Екатерина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.08.1710
Москва, город федерального значения Москва
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