Самойлова (Вислобокова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Самойлов Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Самойлов Гаврила Федотов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анисья Гавриловна
Отец ребёнка: Самойлов Гаврила Федотов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ульяна Гавриловна
Отец ребёнка: Самойлов Гаврила Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно