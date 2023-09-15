Самойлова (Вислобокова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Вислобокова) Анна Васильева

Место рождения

Верхоценье, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхоценье, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Самойлов Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Самойлов Гаврила Федотов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анисья Гавриловна

Отец ребёнка: Самойлов Гаврила Федотов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ульяна Гавриловна

Отец ребёнка: Самойлов Гаврила Федотов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Гаврила Федотов

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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