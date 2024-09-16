Мухина Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вишневский Евгений
Рождение ребёнка
17.09.1941
Дочь: Зубкова (Вишневская) Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Вишневский Евгений
Смерть
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область