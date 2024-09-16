Мухина Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Евгений

Рождение ребёнка
17.09.1941

Дочь: Зубкова (Вишневская) Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Вишневский Евгений

Смерть
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область

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