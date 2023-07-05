Смирнова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1972

Дочь: Парфенова Наталия Валерьяновна

Отец ребёнка: Смирнов Валерьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Валерьянович

Отец ребёнка: Смирнов Валерьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Валерьянович

Отец ребёнка: Смирнов Валерьян