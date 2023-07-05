Смирнов Валерьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1972
Дочь: Парфенова Наталия Валерьяновна
Мать ребёнка: Смирнова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Валерьянович
Мать ребёнка: Смирнова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Дмитрий Валерьянович
Мать ребёнка: Смирнова Валентина
Смерть
Неизвестно