Смирнов Валерьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Валерьян

Смирнов Валерьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1972

Дочь: Парфенова Наталия Валерьяновна

Мать ребёнка: Смирнова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Валерьянович

Мать ребёнка: Смирнова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Валерьянович

Мать ребёнка: Смирнова Валентина

Смерть
Неизвестно