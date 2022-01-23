Носанчук Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носанчук Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1975

Дата смерти

23.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1975

Отец: не указан

Мать: Долихина Альбина Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.11.1993

Дочь: Гусева Елизавета Вадимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.07.1999

Дочь: Макарцева Алина Олеговна

Отец ребёнка: Макарцев Олег Викторович

Рождение ребёнка
21.03.2011

Дочь: Макарцева Алиса Олеговна

Отец ребёнка: Макарцев Олег Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарцев Олег Викторович

Смерть
23.01.2022
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