Носанчук Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1975
Дата смерти23.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1975
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.11.1993
Дочь: Гусева Елизавета Вадимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1999
Дочь: Макарцева Алина Олеговна
Отец ребёнка: Макарцев Олег Викторович
Рождение ребёнка
21.03.2011
Дочь: Макарцева Алиса Олеговна
Отец ребёнка: Макарцев Олег Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.2022