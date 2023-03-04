Блинова (Агафонцева) Марфа Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Агафонцева) Марфа Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1783 ст.

Муж: Блинов Спиридон Иванович

1783г. МК Нолинск (свадьба) невеста того же прихода дер. Зиминской черносошного Кондрата Агафонцева дочь ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анастасия Спиридонова

Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Блинов Пётр Спиридонович

Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Блинов Терентий Спиридонович

Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1800 ст.

Дочь: София Спиридонова

Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1801
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