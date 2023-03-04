Блинова (Агафонцева) Марфа Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1783 ст.
1783г. МК Нолинск (свадьба) невеста того же прихода дер. Зиминской черносошного Кондрата Агафонцева дочь ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анастасия Спиридонова
Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Блинов Терентий Спиридонович
Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1800 ст.
Дочь: София Спиридонова
Отец ребёнка: Блинов Спиридон Иванович
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1801