Прибытко Агрофена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеенко Галина Никитична
Отец ребёнка: Максимцов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенькова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Максимцов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимцова Мария Никитична
Отец ребёнка: Максимцов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимцов Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Максимцов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимцов Никита
Смерть
Неизвестно