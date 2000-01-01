Максимцов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимцов Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеенко Галина Никитична

Мать ребёнка: Прибытко Агрофена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенькова Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Прибытко Агрофена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимцова Мария Никитична

Мать ребёнка: Прибытко Агрофена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимцов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Прибытко Агрофена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прибытко Агрофена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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