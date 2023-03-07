Навалихина Васса Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навалихина Васса Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1713

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Мавра Афанасьева

Отец ребёнка: Навалихин Афанасий Власов

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Навалихин Ефим Афанасьев

Отец ребёнка: Навалихин Афанасий Власов

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Навалихин Афанасий Власов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1713
Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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