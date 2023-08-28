Ишков Яков Семионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1904
Мать ребёнка: Ишкова Стефанида Евменова
Бракосочетание
19.?.1904
Рождение ребёнка
13.10.1908
Мать ребёнка: Ишкова Стефанида Евменова
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Ишкова Стефанида Евменова
Смерть
Неизвестно