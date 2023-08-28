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Ишков Яков Семионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1904

Сын: Ишков Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Ишкова Стефанида Евменова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.?.1904

Жена: Ишкова Стефанида Евменова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.10.1908

Сын: Гридчин Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Ишкова Стефанида Евменова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ишков Николай Яковлев

Мать ребёнка: Ишкова Стефанида Евменова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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