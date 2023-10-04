Семиколенных Анисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Семиколенных Августа Михайловна
Отец ребёнка: Семиколенных Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Семиколенных Иван Михайлович
Отец ребёнка: Семиколенных Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Семиколенных Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Семиколенных Михаил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно