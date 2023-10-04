Семиколенных Анисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемиколенных Анисия Алексеевна

Семиколенных Анисия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Семиколенных Августа Михайловна

Отец ребёнка: Семиколенных Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Семиколенных Иван Михайлович

Отец ребёнка: Семиколенных Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Семиколенных Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Семиколенных Михаил Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семиколенных Михаил Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close