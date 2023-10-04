Семиколенных Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемиколенных Михаил Игнатьевич

Семиколенных Михаил Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Семиколенных Игнатий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Семиколенных Августа Михайловна

Мать ребёнка: Семиколенных Анисия Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Семиколенных Иван Михайлович

Мать ребёнка: Семиколенных Анисия Алексеевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Семиколенных Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Семиколенных Анисия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семиколенных Галина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семиколенных Анисия Алексеевна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close