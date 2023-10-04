Семиколенных Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Семиколенных Игнатий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Семиколенных Августа Михайловна
Мать ребёнка: Семиколенных Анисия Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Семиколенных Иван Михайлович
Мать ребёнка: Семиколенных Анисия Алексеевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Семиколенных Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Семиколенных Анисия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семиколенных Галина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942