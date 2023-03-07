Дробышева (Ерохина) Пелагея Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышева (Ерохина) Пелагея Митрофановна

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

?.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1895

Отец: Ерохин Митрофан

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1924

Сын: Дробышев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Дробышев Андрей Васильевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
18.08.1935

Дочь: Дробышева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Дробышев Андрей Васильевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.02.1941

Дочь: Дробышева Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Дробышев Андрей Васильевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробышев Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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