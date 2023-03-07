Дробышева (Ерохина) Пелагея Митрофановна
Место рождения
Дата рождения?.04.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1895
Отец: Ерохин Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1924
Сын: Дробышев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Дробышев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1935
Дочь: Дробышева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Дробышев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
?.02.1941
Дочь: Дробышева Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Дробышев Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно