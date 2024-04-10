Пронкин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронкин Валерий

Пронкин Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронкин Георгий Валерьевич

Мать ребёнка: Пронкина (Карташова) Валентина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронкина (Карташова) Валентина Иванова

Рождение ребёнка
17.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронкина (Карташова) Валентина Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.