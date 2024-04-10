Пронкина (Карташова) Валентина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1944
Отец: Карташов Иван Иванович
Мать: Карташова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронкин Георгий Валерьевич
Отец ребёнка: Пронкин Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронкин Валерий
Рождение ребёнка
17.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронкин Валерий
Смерть
Неизвестно