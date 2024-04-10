Пронкина (Карташова) Валентина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронкина (Карташова) Валентина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1944

Отец: Карташов Иван Иванович

Мать: Карташова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронкин Георгий Валерьевич

Отец ребёнка: Пронкин Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронкин Валерий

Рождение ребёнка
17.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронкин Валерий

Смерть
Неизвестно

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