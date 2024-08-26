Смолин Платон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти11.01.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смолина Ксения
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Смолин Николай Платонович
Мать ребёнка: Смолина Ксения
Бракосочетание
15.04.1868
Жена: Смолина Евсевия Осиповна
Фонд № 29. Оп.25. Д. 58, Л.1036. | Для обоих это второй брак.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна
Мать ребёнка: Смолина Евсевия Осиповна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ширяева (Смолина) Ирина Платоновна
Мать ребёнка: Смолина Евсевия Осиповна
Смерть
11.01.1900 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 520, Л.47.