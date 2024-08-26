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Смолин Платон Васильевич

Место рождения

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.01.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Смолин Василий Яковлевич

Мать: Смолина Наталья Яковлевна

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолина Ксения

Место жительства
Неизвестно
Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Смолин Николай Платонович

Мать ребёнка: Смолина Ксения

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.04.1868

Жена: Смолина Евсевия Осиповна

Фонд № 29. Оп.25. Д. 58, Л.1036. | Для обоих это второй брак.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна

Мать ребёнка: Смолина Евсевия Осиповна

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ширяева (Смолина) Ирина Платоновна

Мать ребёнка: Смолина Евсевия Осиповна

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
11.01.1900 ст.
Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 520, Л.47.

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