Ячменникова Пелагея Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.
Сын: Ячменников Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Ячменников Семён Степанович
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
Неизвестно