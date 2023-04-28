Ячменникова Пелагея Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ячменникова Пелагея Лукьяновна

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.

Сын: Ячменников Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Ячменников Семён Степанович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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