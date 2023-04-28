Ячменников Семён Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1870 ст.
Отец: Ячменников Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.
Сын: Ячменников Пётр Семёнович
Мать ребёнка: Ячменникова Пелагея Лукьяновна
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
После 1920