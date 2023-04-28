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Ячменников Семён Степанович

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1870 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870 ст.

Отец: Ячменников Степан

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.

Сын: Ячменников Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Ячменникова Пелагея Лукьяновна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
После 1920
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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