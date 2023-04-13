Степаненко Марина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Степаненко Елисей Федотович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1868
Сын: Степаненко Павел Федотович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1875
Сын: Степаненко Василий Федотович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно