Степаненко Марина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Марина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Степаненко Елисей Федотович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1868

Сын: Степаненко Павел Федотович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1875

Сын: Степаненко Василий Федотович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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