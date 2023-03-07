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Иванова Евдокия Илларионова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.10.1898

Муж: Иванов Павел Исаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1899

Сын: Иванов Михаил Павлов

Отец ребёнка: Иванов Павел Исаев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1900

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Иванов Павел Исаев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1902

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Иванов Павел Исаев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Иванов Сергей Павлов

Отец ребёнка: Иванов Павел Исаев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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