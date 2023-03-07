Иванова Евдокия Илларионова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1898
Муж: Иванов Павел Исаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1899
Сын: Иванов Михаил Павлов
Отец ребёнка: Иванов Павел Исаев
Рождение ребёнка
13.11.1900
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Иванов Павел Исаев
Рождение ребёнка
26.01.1902
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Иванов Павел Исаев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1903
Сын: Иванов Сергей Павлов
Отец ребёнка: Иванов Павел Исаев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно