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Долининъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Долининъ Федоръ

Мать: Долинина Василиса Петрова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Долининъ Иванъ

Мать ребёнка: Долинина Василиса Обрамова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Долининъ Маркъ

Мать ребёнка: Долинина Василиса Обрамова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Долинина Василиса Обрамова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Долинина Пелагея

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Долининъ Михаилъ

Мать ребёнка: Долинина Пелагея

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Долинина Пелагея

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Долининъ Емельянъ

Мать ребёнка: Долинина Пелагея

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долинина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долинина Василиса Обрамова

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