Долининъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Долининъ Федоръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Долининъ Иванъ
Мать ребёнка: Долинина Василиса Обрамова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Долининъ Маркъ
Мать ребёнка: Долинина Василиса Обрамова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Долинина Василиса Обрамова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Долинина Пелагея
Рождение ребёнка
1789
Сын: Долининъ Михаилъ
Мать ребёнка: Долинина Пелагея
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Долинина Пелагея
Рождение ребёнка
1794
Сын: Долининъ Емельянъ
Мать ребёнка: Долинина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долинина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно