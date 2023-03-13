(Долинина) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долинина) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Долининъ Яковъ

Мать: Долинина Василиса Обрамова

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