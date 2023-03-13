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(Долинина) Анисья
(Долинина) Анисья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Пол
Женский
Отец
Долининъ Яковъ
1752 г.р.
Мать
Долинина Василиса Обрамова
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Долининъ Яковъ
Мать:
Долинина Василиса Обрамова
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