Черкашин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкашин Никанор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1919

Дочь: Мельничук Мария

Мать ребёнка: Черкашина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Николай

Мать ребёнка: Черкашина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Наталья

Мать ребёнка: Черкашина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белевцова Ефросинья

Мать ребёнка: Черкашина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Татьяна

Жили счастливо
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
Имел мельницу, тройку коней. Жили в одном доме все. Он с женой и 13 детей (всегда говорили, что 12, но вместе с бабушкой Наташей родился еще ребенок-двойняшка). Из всех детей осталось 4: 3 сестры и бр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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