Черкашин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкашин Никанор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1919
Дочь: Мельничук Мария
Мать ребёнка: Черкашина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Николай
Мать ребёнка: Черкашина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Наталья
Мать ребёнка: Черкашина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белевцова Ефросинья
Мать ребёнка: Черкашина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкашина Татьяна
Жили счастливо
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкашина Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Имел мельницу, тройку коней. Жили в одном доме все. Он с женой и 13 детей (всегда говорили, что 12, но вместе с бабушкой Наташей родился еще ребенок-двойняшка). Из всех детей осталось 4: 3 сестры и бр... Показать все
Смерть
Неизвестно