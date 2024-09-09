Фролова Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, 24-25-330-73л
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Фролов Варфоломей Андреевич
Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович
ГАСО, 24-25-330-73об
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович
ГАСО, 24-25-330-72об
Смерть
Неизвестно