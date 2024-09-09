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Фролова Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, 24-25-330-73л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Фролов Варфоломей Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Фролов Харитон Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович

ГАСО, 24-25-330-73об
Рождение ребёнка
1790

Сын: Фролов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович

ГАСО, 24-25-330-72об
Смерть
Неизвестно

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